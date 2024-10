Vanessa Ferrari annuncia il ritiro dalla ginnastica: “È arrivato il momento di dire basta” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vanessa Ferrari dice addio alla ginnastica. L'atleta azzurra, 33 anni, ha annunciato oggi il suo ritiro. "Sto annunciando il ritiro ora. L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così". Così la ginnasta L'articolo Vanessa Ferrari annuncia il ritiro dalla ginnastica: “È arrivato il momento di dire basta” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –dice addio alla. L'atleta azzurra, 33 anni, hato oggi il suo. "Stondo ilora. L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così". Così la ginnasta L'articoloil: “Èildi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

