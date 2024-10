Iltempo.it - Uragani in arrivo? Sottocorona fa chiarezza: "Tempeste" e nessuna minaccia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da una parte Kirk, che si è mosso verso l'Europa e avrà effetti anche sull'Italia; dall'altra Milton, il cui imminenteha scatenato il panico in Florida. Glitornano a fare paura e proprio su questo è stato interrogato Paolo. Un inizio che lui stesso ha definito "pessimistico": "Non possiamo definirequelleche hanno interessato sempre più di frequente l'Europa negli ultimi anni", ha precisato l'esperto. Per quello che riguarda la nostra Penisola, ha specificato, "non ci sono particolari minacce". Ecco allora le previsioni meteo per i prossimi giorni. Una "nuvolosità sta interessando il Nord, parte del Centro", ma al momento "non dà molte piogge".