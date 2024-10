Ilrestodelcarlino.it - Turismo, stasera cena con gli imprenditori del settore

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arcadia Tour Operator di Cesenatico e Aves by Datagest, hanno organizzato unaa tema con i più importanti tour operator incoming d’Italia, in occasione dell’importante fiera Ttg che si tiene a Rimini proprio questa settimana. L’appuntamento si terrà questa sera alle 20.30, nel salone del Grand Hotel da Vinci ed il titolo è "1Way2Italy". Sarà l’occasione per incontrare operatori turistici, agenzie viaggi edel. L’evento cade proprio in un periodo di bilanci, quando si decidono le strategie per il prossimo anno.