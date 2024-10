Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-10-2024 ore 11:30

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione rallentamenti e corre su via del Foro Italico per lavori tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra via dei Campi Sportivi viale della Moschea verso San Giovanni Code in viale del Muro Torto per un incidente all’altezza della rampa di via di Porta Pinciana verso Porta Pia in via Bergamini chiuso il sottopasso di via Fiorentini in direzione di Casal Bruciato per accertamenti tecnici chiusa via Portuense per lavori tra Ponte Pisano e via della Magliana inevitabili i disagi alper i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ