Tare rivela | ‘Stavo per portare Kvaratskhelia alla Lazio’

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex direttore sportivo della Lazio, Igli, ha svelato in un’intervista cheera stato vicino a vestire la maglia biancoceleste. Tra retroscena ezioni,ha raccontato anche del mancato arrivo di Cavani. Igliè un fiume in piena, e dopo un lungo periodo di silenzio, ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista per TvPlay, tra retroscena ezioni sulla sua esperienza da direttore sportivo della Lazio, ruolo che ha ricoperto dal 2009 al 2023. Da Cavani a Kvara: i colpi mancati Tra le trattative che non sono andate in porto,ha due rimpianti che ancora oggi lo perseguitano. Il primo riguarda Edinson Cavani: «Cavani rappresenta un rimpianto, perché avevo un accordo con gli agenti per portarlo a Roma, ma all’epoca i rapporti tra Lotito e il presidente del Palermo, Zamparini, non erano dei migliori efine ne approfittò il Napoli».