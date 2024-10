Stop all'acqua per 25 comuni: lavori di sicurezza al sistema idrico del Gran Sasso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Aquila - Interruzioni notturne dell'acqua in 25 comuni, inclusa L'Aquila, per garantire serbatoi pieni durante le perforazioni per la messa in sicurezza del sistema idrico. A partire da giovedì sera, 25 comuni subiranno interruzioni notturne della fornitura d'acqua. Le sospensioni inizieranno alle ore 23 e proseguiranno fino alle 5 del mattino per tre notti consecutive. Questa misura si rende necessaria per prepararsi ai lavori di messa in sicurezza del sistema idrico sotto il Gran Sasso, che prenderanno il via lunedì 14 ottobre e dureranno 45 giorni. Durante questo periodo, saranno eseguite perforazioni nel sottosuolo, operazioni che potrebbero causare potenziali contaminazioni delle acque. La strategia adottata prevede il riempimento preventivo dei serbatoi idrici dei comuni interessati, per garantire un approvvigionamento alternativo nel caso si verifichino problemi. Abruzzo24ore.tv - Stop all'acqua per 25 comuni: lavori di sicurezza al sistema idrico del Gran Sasso Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Aquila - Interruzioni notturne dell'in 25, inclusa L'Aquila, per garantire serbatoi pieni durante le perforazioni per la messa indel. A partire da giovedì sera, 25subiranno interruzioni notturne della fornitura d'. Le sospensioni inizieranno alle ore 23 e proseguiranno fino alle 5 del mattino per tre notti consecutive. Questa misura si rende necessaria per prepararsi aidi messa indelsotto il, che prenderanno il via lunedì 14 ottobre e dureranno 45 giorni. Durante questo periodo, saranno eseguite perforazioni nel sottosuolo, operazioni che potrebbero causare potenziali contaminazioni delle acque. La strategia adottata prevede il riempimento preventivo dei serbatoi idrici deiinteressati, per garantire un approvvigionamento alternativo nel caso si verifichino problemi.

