Sondaggio Noto, "ecco l'effetto Salvini-Orban": Lega, clamoroso botto in poche ore dopo Pontida (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tu chiamalo se vuoi "effetto Orban-Salvini", con la parola d'ordine della lotta all'immigrazione clandestina in tutta Europa: sta di fatto che da Pontida la Lega esce con 0,5 punti in più di gradimento. Un botto politico, senza mezzi termini. La sentenza la fornisce un Sondaggio di Antonio Noto per Porta a porta, il talk politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. Se si andasse alle elezioni politiche, certifica la rilevazione, Fratelli d'Italia otterrebbe il 30%, perdendo così mezzo punto negli ultimi 7 giorni. Nel campo del centrodestra, stabile Forza Italia al 9,5% mentre la Lega, dopo la kermesse di domenica scorsa sul "sacro" Pratone, guadagna appunto lo 0.5% e si riporta all'8%.

