Sinner-Shelton oggi in tv | orario canale diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikse la vedràcontro Bennel quarto turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Torna in campo il numero uno al mondo dopo essersi riposato un paio di giorni grazie anche alla tanta pia che ha costretto il suo avversario odierno a giocare soltanto martedì il suo match di terzo round, vinto contro Carballes Baena. Nessun intoppo ha trovato lo statunitense sulla sua strada e ora prova a confermare la vittoria che riuscì ad ottenere un anno fa proprio qui anegli ottavi su Jannik. La buona notizia è che nel frattempoè diventato numero uno al mondo, ha vinto due Slam e ha sconfittonei successivi tre scontri diretti giocati. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 9 ottobre, alle 06:30 italiane.