Sinner, parla Naldi: “Caso doping? Sono dispiaciuto. Jannik mi ha scritto quando è nata mia figlia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Giacomo Naldi appare tranquillo e sorridente, nonostante il peso della vicenda doping che ha travolto lui e Jannik Sinner. Dopo il ricorso della Wada (Agenzia mondiale antidoping) contro l’assoluzione del fenomeno italiano, toccherà al Tas di Losanna pronunciarsi in maniera definitiva. Il tribunale proprio la scorsa settimana ha dichiarato di aver dato avvio al procedimento. A fine agosto, Naldi ha annunciato l’addio al team del numero uno del tennis mondiale, che ha interrotto il rapporto lavorativo con il bolognese e pure con il preparatore atletico Umberto Ferrara per il Caso Clostebol. Perché la Wada vuole squalificare Jannik Sinner Naldi: “Sono dispiaciuto” “Sto bene – le parole di Naldi durante la presentazione del progetto ‘Open Food Factory’ –, Sono dispiaciuto come tutti. Sport.quotidiano.net - Sinner, parla Naldi: “Caso doping? Sono dispiaciuto. Jannik mi ha scritto quando è nata mia figlia” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Giacomoappare tranquillo e sorridente, nonostante il peso della vicendache ha travolto lui e. Dopo il ricorso della Wada (Agenzia mondiale anti) contro l’assoluzione del fenomeno italiano, toccherà al Tas di Losanna pronunciarsi in maniera definitiva. Il tribunale proprio la scorsa settimana ha dichiarato di aver dato avvio al procedimento. A fine agosto,ha annunciato l’addio al team del numero uno del tennis mondiale, che ha interrotto il rapporto lavorativo con il bolognese e pure con il preparatore atletico Umberto Ferrara per ilClostebol. Perché la Wada vuole squalificare: “” “Sto bene – le parole didurante la presentazione del progetto ‘Open Food Factory’ –,come tutti.

