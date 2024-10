Sinner ancora ai quarti di un Masters 1000 nel 2024: non accadeva da 6 nel circuito – Il dato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner è diventato indomabile. Ha aggiunto il settimo quarto di finale in un Masters 1000 nel 2024: una stagione come la sua non si vedeva dal 2018. La vittoria contro Ben Shelton (6-4, 7-6) a Shanghai – prima di oggi non era mai andato oltre gli ottavi – consente al numero 1 al mondo di aggiornare un’altra incredibile statistica. Non accadeva dal 2018 Prima di Sinner, l’ultimo a conquistare 7 quarti di finale era stato il tennista tedesco Alexander Zverev ben 6 anni fa. Ilfattoquotidiano.it - Sinner ancora ai quarti di un Masters 1000 nel 2024: non accadeva da 6 nel circuito – Il dato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikè diventato indomabile. Ha aggiunto il settimo quarto di finale in unnel: una stagione come la sua non si vedeva dal 2018. La vittoria contro Ben Shelton (6-4, 7-6) a Shanghai – prima di oggi non era mai anoltre gli ottavi – consente al numero 1 al mondo di aggiornare un’altra incredibile statistica. Nondal 2018 Prima di, l’ultimo a conquistare 7di finale era stato il tennista tedesco Alexander Zverev ben 6 anni fa.

