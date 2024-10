Scomodo: «I giovani non esistono. Eppure, noi ci siamo» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per una parte rilevante del Paese, le nuove generazioni non ci sono. Invece, portano avanti istanze trasversali tra loro, dai femminismi, alla precarietà, al Sud. E gettano le fondamenta per il futuro Vanityfair.it - Scomodo: «I giovani non esistono. Eppure, noi ci siamo» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per una parte rilevante del Paese, le nuove generazioni non ci sono. Invece, portano avanti istanze trasversali tra loro, dai femminismi, alla precarietà, al Sud. E gettano le fondamenta per il futuro

Scomodo: «I giovani non esistono. Eppure, noi ci siamo» - Per una parte rilevante del Paese, le nuove generazioni non ci sono. Invece, portano avanti istanze trasversali tra loro, dai femminismi, alla precarietà, al Sud. E gettano le fondamenta per il futuro ... (vanityfair.it)

Il momento di stare zitti - Bisogna ascoltare le nuove generazioni. Vanity Fair l'ha fatto scrivendo un numero a quattro mani con la redazione del magazine indipendente Scomodo. (vanityfair.it)

I giovani e l’amore onlife. Paura dei legami, schermi e si congelano le emozioni - La psicoterapeuta: "Manca un’educazione all’affettività, non solo a scuola. La rete può essere un grimaldello di accesso alla realtà, una difesa o un rischio". (ilgiorno.it)