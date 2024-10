"Rinasce via Maqueda", dal 23 ottobre al 3 novembre scatta il divieto totale di transito (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per consentire lo svolgimento della manifestazione "Rinasce via Maqueda" un tratto della strada, tra via del Bosco e via dell'Università (esclusa) sarà vietato al transito di biciclette, velocipedi, motorini e monopattini dal 23 ottobre al 3 novembre. A stabilirlo è un'ordinanza dell'ufficio Palermotoday.it - "Rinasce via Maqueda", dal 23 ottobre al 3 novembre scatta il divieto totale di transito Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per consentire lo svolgimento della manifestazione "via" un tratto della strada, tra via del Bosco e via dell'Università (esclusa) sarà vietato aldi biciclette, velocipedi, motorini e monopattini dal 23al 3. A stabilirlo è un'ordinanza dell'ufficio

"Rinasce via Maqueda", dal 23 ottobre al 3 novembre scatta il divieto totale di transito - Per consentire lo svolgimento della manifestazione nel tratto tra via del Bosco e via dell'Università sarà possibile spostarsi soltanto a piedi. Altre restrizioni previste dal 21 al 28 novembre ... (palermotoday.it)

