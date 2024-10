Rebel Wilson e Ramona Agruma, tutti gli hair look del matrimonio che fanno ancora parlare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attrice e la compagna si sono sposate in Sardegna sfoderando un vero carosello di hair look differenti: dal semi-raccolto alle onde glam in stile old Hollywood e molto altro Vanityfair.it - Rebel Wilson e Ramona Agruma, tutti gli hair look del matrimonio che fanno ancora parlare Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attrice e la compagna si sono sposate in Sardegna sfoderando un vero carosello didifferenti: dal semi-raccolto alle onde glam in stile old Hollywood e molto altro

Victoria Beckham : sfila a Londra la collezione della fashion designer. I dettagli dell’hair look - “È stato fantastico lavorare con Victoria per creare il look di questa stagione, che è fresco, cool e raffinato. Amo usare sia ghd che Wella Professionals nel backstage per nutrire e riparare i capelli danneggiati e per uno styling efficace» commenta Anthony Turner  L'articolo Victoria Beckham: ... (361magazine.com)

Un'idea per la testa : gli hair look più belli delle star visti alla Paris Fashion Week - Bob sbarazzini, onde fluenti, accessori rétro, styling grintosi. Mentre in passerella sfilano le tendenze del domani, nelle prime file dei défilé le celeb regalano spunti e ispirazioni in fatto di capelli. Ecco i più belli di questa settimana parigina. (Vanityfair.it)

Un'idea per la testa : gli hair look più belli delle star visti alla Paris Fashion Week - Bob sbarazzini, onde fluenti, accessori rétro, styling grintosi. Mentre in passerella sfilano le tendenze del domani, nelle prime file dei défilé le celeb regalano spunti e ispirazioni in fatto di capelli. Ecco i più belli di questa settimana parigina. (Vanityfair.it)