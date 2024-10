Ragazzo di 17 anni scomparso ad agosto trovato morto in un cantiere a Sarzana: “Corpo lì da giorni” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Ragazzo era scomparso ad agosto. Dai primi rilievi sul posto, l'ipotesi è che il Corpo senza vita del 17enne fosse lì da diverso tempo. Il cadavere infatti era in avanzato stato di decomposizione. Fanpage.it - Ragazzo di 17 anni scomparso ad agosto trovato morto in un cantiere a Sarzana: “Corpo lì da giorni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ileraad. Dai primi rilievi sul posto, l'ipotesi è che ilsenza vita del 17enne fosse lì da diverso tempo. Il cadavere infatti era in avanzato stato di decomposizione.

