Pichetto, nucleare più economico di altre fonti di energia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Il nuovo nucleare è riconosciuto a livello europeo e mondiale come una fonte tra le più sicure e sostenibili, a partire dal suo inserimento nella Tassonomia europea; pertanto, il nostro intento è semplicemente quello di non escludere a priori questa fonte di approvvigionamento energetico stabile, sicura e decarbonizzata, che secondo gli scenari inseriti nel Pniec sembra anche più economica rispetto ad altre di energia programmabile". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione sul nucleare davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera. "In un quadro di libero mercato dell'energia - ha aggiunto Pichetto -, riteniamo indispensabile abilitare tutte le fonti di energia sostenibile disponibili, senza preclusioni ideologiche, soltanto sulla base della scienza e della tecnica. Quotidiano.net - Pichetto, nucleare più economico di altre fonti di energia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Il nuovoè riconosciuto a livello europeo e mondiale come una fonte tra le più sicure e sostenibili, a partire dal suo inserimento nella Tassonomia europea; pertanto, il nostro intento è semplicemente quello di non escludere a priori questa fonte di approvvigionamento energetico stabile, sicura e decarbonizzata, che secondo gli scenari inseriti nel Pniec sembra anche più economica rispetto addiprogrammabile". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione suldavanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera. "In un quadro di libero mercato dell'- ha aggiunto-, riteniamo indispensabile abilitare tutte ledisostenibile disponibili, senza preclusioni ideologiche, soltanto sulla base della scienza e della tecnica.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pichetto - valutiamo un soggetto nazionale per il nucleare - L'energia da fusione è quindi prevista potersi sviluppare maggiormente, a livello mondiale, nella seconda metà del secolo, non in alternativa. r. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione sul nucleare davanti alle Commissioni Ambiente ed ... (Quotidiano.net)

Pichetto Fratin scommette sull’energia atomica : “All’inizio del 2025 disegno di legge sul nucleare in Parlamento” - Pichetto Fratin, nel suo intervento, ha sottolineato che “la gestione sicura dei rifiuti radioattivi è un obbligo che l’Italia ha non soltanto nei confronti dell’Unione europea, ma soprattutto nei confronti dei propri cittadini di oggi e delle generazioni future. . L'articolo Pichetto Fratin ... (Lanotiziagiornale.it)

Pichetto : entro fine anno la nuova legge per il nucleare - E davanti a deputati e senatori, ha […] The post Pichetto: entro fine anno la nuova legge per il nucleare appeared first on L'Identità. Nucleare, il piano (non) può attendere: il ministro all’Ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin dà appuntamento “a fine 2024” per la nuova legge ... (Lidentita.it)

Pichetto “Sul nucleare bisognerà mettere d’accordo tutti” - Secondo gli analisti, nel 2050 la domanda sarà raddoppiata. Unlimited News - Notizie dal mondo . Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in occasione della sesta edizione della Scuola “The Young Hope” in corso a Roma. “Lo sviluppo tecnologico del nucleare quando ci saranno ... (Unlimitednews.it)

Coordinamento Free : ecco perché è falso che il nucleare sia più conveniente delle rinnovabili (come dice Pichetto Fratin) - Ci sono i fermamente contrari al nucleare, ci sono aziende interessate al business che fanno alleanze e annunci pro nucleare, politici, anche del centrosinistra, che iniziano a dire “se ne può parlare” e l’attuale maggioranza di governo che cerca di correre spedita verso il nuovo nucleare del ... (Ilfattoquotidiano.it)