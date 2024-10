Milan-Theo Hernández, scontro sul rinnovo: richiesta shock del francese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C'è aria di scontro tra il Milan e Theo Hernández per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026: ecco qual è la situazione Pianetamilan.it - Milan-Theo Hernández, scontro sul rinnovo: richiesta shock del francese Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C'è aria ditra ilper ildel contratto in scadenza il 30 giugno 2026: ecco qual è la situazione

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - gelo Theo Hernandez : vuole oltre 8 milioni per il rinnovo - tensione alta - Il terzino francese […]. Le ultime sul futuro di Theo Hernandez, terzino francese del Milan, con la questione del rinnovo di contratto. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe in una fase di completo la stalla la trattativa per il rinnovo ... (Calcionews24.com)

Prime pagine 9 ottobre : "Milan-Theo - il grande gelo" - "United - voglia di Inzaghi" - "Conceicao - ingiustizia è fatta" - Terminata domenica sera, con il posticipo Fiorentina-Milan vinto 2-1 dai viola, la settima giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli... (Calciomercato.com)

Calciomercato.com – Milan - chi gioca al posto di Theo Hernandez contro l’Udinese|Serie A - Il terzino francese recherà un danno tecnico decisamente importante alla squadra anche perché in rosa non ci sono alternative vicine al suo livello. com: Le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri sono state confermate in foto, Theo Hernandez è stato infatti squalificato per due giornate. . (Justcalcio.com)

Milan - stangata Theo : due giornate di squalifica - it per Adnkronos The post Milan, stangata Theo: due giornate di squalifica appeared first on seriea24. (Milan): per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”. (Adnkronos) – Due giornate di ... (Seriea24.it)

Theo fuori : chi sostituirà il francese in Milan-Udinese? Scopriamolo assieme - L'espulsione di Theo Hernandez sta facendo riflettere il mister Paulo Fonseca su chi mettere al suo posto: c'è un favorito. (Pianetamilan.it)