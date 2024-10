Michele Placido al teatro Regina Margherita di Racalmuto: in scena “L’uomo dal fiore in bocca” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre alle 21, al teatro Regina Margherita di Racalmuto, appuntamento con il Festival pirandelliano che prevede, tra le varie attività, la messinscena de “L’uomo dal fiore in bocca” con protagonista Michele Placido. L’attore e regista pugliese, tra l’altro, ha realizzato il film Agrigentonotizie.it - Michele Placido al teatro Regina Margherita di Racalmuto: in scena “L’uomo dal fiore in bocca” Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre alle 21, aldi, appuntamento con il Festival pirandelliano che prevede, tra le varie attività, la messinde “dalin” con protagonista. L’attore e regista pugliese, tra l’altro, ha realizzato il film

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pirandello secondo Michele Placido : ecco il trailer ufficiale di Eterno Visionario - Il film verrà presentato in prima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e arriverà nei cinema di tutta Italia il 7 novembre con 01 Distribution. Ecco il trailer ufficiale di Eterno Visionario, il film diretto da Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio nei panni di Luigi Pirandello. (Comingsoon.it)

Pirandello secondo Michele Placido : ecco il trailer di Eterno Visionario - Il film verrà presentato in prima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e arriverà nei cinema di tutta Italia il 7 novembre con 01 Distribution. Ecco il traielr di Eterno Visionario. (Comingsoon.it)

Eterno visionario : Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nel trailer del film diretto da Michele Placido - Un omaggio all'artista siciliano, modernissimo e scandaloso per i suoi tempi, nel novantesimo anniversario dell'assegnazione del Premio Nobel per la letteratura (8 novembre 1934), che gli consegnò fama internazionale. In Eterno Visionario Luigi Pirandello è interpretato …. La pellicola, che vede il ritorno di Placido alla regia, arriverà nelle sale italiane il prossimo novembre Rai Cinema, ... (Movieplayer.it)