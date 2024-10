Meteo, l'uragano Kirk si abbatte sull'Italia: nubifragi e tempeste di vento. Pericolo per fenomeni estremi, poi torna il caldo africano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Preoccupazione per l'arrivo in Italia dell'ex uragano Kirk. Una nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sulla penisola, dopo l'intensa perturbazione che ha colpito molte Leggo.it - Meteo, l'uragano Kirk si abbatte sull'Italia: nubifragi e tempeste di vento. Pericolo per fenomeni estremi, poi torna il caldo africano Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Preoccupazione per l'arrivo indell'ex. Una nuova ondata di maltempo sta perrsia penisola, dopo l'intensa perturbazione che ha colpito molte

Arriva in Italia l’uragano Kirk : ecco dove e quando colpirà (VIDEO) - Le zone a rischio includono il Levante ligure, la Toscana settentrionale, il Triveneto e ancora la Lombardia, dove potrebbero cadere oltre 100 millimetri di pioggia. Il prossimo weekend, infatti, vedrà un progressivo miglioramento delle condizioni meteo in tutta Italia. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e alle allerte emesse, evitando spostamenti non necessari nelle ... (Urbanpost.it)

Maltempo - il nord Italia tra la tempesta e l’uragano : allerta fiumi e torrenti. “Pronte paratie e sacchi di sabbia” - Una frana ha interessato la strada provinciale 88 della val di Gresta. Molti residenti e negozianti hanno già posizionati i sacchi di sabbia davanti agli ingressi di case ed attività. ilmeteo. In Friuli-Venezia Giulia poi ha soffiato in modo persistente un vento scirocco caldo e umido che ha portato piogge diffuse concentrate sulle Prealpi Carniche ed in particolare a Piancavallo. (Notizie.com)

Meteo : in arrivo l’ex-Uragano Kirk nel cuore dell’Europa - pioggia e vento anche in Italia - Già da domani, infatti, è attesa una violenta perturbazione sul centronord associata all'ex-uragano Kirk attualmente in transito tra la Francia e la Germania. Oggi è finalmente tregua maltempo , e il sole tornerà timidamente a splendere tra le nubi, ma durerà poco. . «Da domani - afferma - sono previste al mattino piogge intense su. (Gazzettadelsud.it)