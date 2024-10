"Merendina?". Cortocircuito a Reazione a Catena, il pubblico contro Pino Insegno: "Non capisce..." (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Riflettori puntati, come ogni sera, sullo studio di Reazione a Catena, il game-show condotto da Pino Insegno su Rai 1. E dopo il ritiro de Le volta pagina di qualche puntata fa, dopo dunque il termine della loro "dittatura", ecco che i campioni in carica, ormai da tre puntate, sono I mici di mare, terzetto di giovanissimi composto da Lorenzo, Filippo e Giovanni. A sfidarli, nella puntata di mercoledì 9 ottobre, ecco Le fusille da Fusignano - Anna Giulia, Viviana e Beatrice - terzetto di tifose del Milan che arrivano dal Paese che ha dato i natali ad Arrigo Sacchi, storico mister rossonero. La partita tra le due squadre è tirata, sin dal principio. A giocare un ruolo anche la rivalità calcistica: le tre ragazze milaniste mentre i campioni in carica sono interisti sfegatati. Partita tirata ma piena zeppa di errori, anche a causa della difficoltà di alcune definizioni. Liberoquotidiano.it - "Merendina?". Cortocircuito a Reazione a Catena, il pubblico contro Pino Insegno: "Non capisce..." Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Riflettori puntati, come ogni sera, sullo studio di, il game-show condotto dasu Rai 1. E dopo il ritiro de Le volta pagina di qualche puntata fa, dopo dunque il termine della loro "dittatura", ecco che i campioni in carica, ormai da tre puntate, sono I mici di mare, terzetto di giovanissimi composto da Lorenzo, Filippo e Giovanni. A sfidarli, nella puntata di mercoledì 9 ottobre, ecco Le fusille da Fusignano - Anna Giulia, Viviana e Beatrice - terzetto di tifose del Milan che arrivano dal Paese che ha dato i natali ad Arrigo Sacchi, storico mister rossonero. La partita tra le due squadre è tirata, sin dal principio. A giocare un ruolo anche la rivalità calcistica: le tre ragazze milaniste mentre i campioni in carica sono interisti sfegatati. Partita tirata ma piena zeppa di errori, anche a causa della difficoltà di alcune definizioni.

Le ’Volta pagina’ lasciano il programma ’Reazione a catena’ - Amiche e colleghe, appassionate della lettura ("siamo delle grandi lettrici, leggiamo un po’ di tutto", hanno dichiarato), durante una gita a Firenze, su insistenza di Antonella, decidono di fare il provino per il quiz di Insegno. Ognuna di loro ha dichiarato di investire i soldi della vincita in modo diverso. (Ilrestodelcarlino.it)

Reazione a Catena 8 ottobre 2024 : i Mici di Mare - I Mici di Mare – Filippo, Lorenzo e Giovanni, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e senza aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1. Video puntata Reazione a Catena 8-10-2024 La soluzione di stasera è: GIUNTA. (Ascoltitv.it)