Meloni tira dritto su Marini. E ora avanti a oltranza con un voto a settimana (Di mercoled├Č 9 ottobre 2024) La premier ai suoi: vulnus creato dall'opposizione e dubbi sul nome pretestuosi. Il precedente Draghi Ilgiornale.it - Meloni tira dritto su Marini. E ora avanti a oltranza con un voto a settimana Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoled├Č 9 ottobre 2024) La premier ai suoi: vulnus creato dall'opposizione e dubbi sul nome pretestuosi. Il precedente Draghi

Meloni ritira la querela per diffamazione : la Procura di Bari chiede il proscioglimento di Canfora - La richiesta ├Ę arrivata dopo che la difesa di Luciano┬áCanfora, affidata all'avvocato Michele Laforgia,┬áha comunicato l'accettazione della remissione di querela da Giorgia Meloni.┬áLa Procura di Bari, riporta l'Ansa,┬áha chiesto il proscioglimento del filologo 82enne,┬árinviato a giudizio ad aprile... (Baritoday.it)

Giorgia Meloni ritira la querela : finito il "martirio" di Luciano Canfora - In un'intervista alla Stampa, aveva spiegato di non pentirsi e di aver usato opportunamente il parametro del ┬źneonazismo dell'anima┬╗, citando nell'ordine: Tocqueville (che per├▓ parlava di animo e non di nazismo, per questione d'anagrafe); e Fratelli d'Italia come ┬źdiscendente dal MSI, un partito ... (Liberoquotidiano.it)

Giorgia Meloni ritira la querela nei confronti di Luciano Canfora : due anni fa l'aveva definita ┬źneonazista nell'anima┬╗ - Defin├Č Giorgia Meloni┬á┬źneonazista nell'anima┬╗, ┬źuna poveretta┬╗, ┬źtrattata come una mentecatta pericolosissima┬╗ e si prese una querela proprio dalla... (Ilmattino.it)