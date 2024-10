Meloni: “Noi abbassiamo le tasse, non siamo come i governi di sinistra”. Schlein: “Mente, alza le accise sulla benzina” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA – Scontro Meloni-Schlein sulle tasse. La Premier: “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso. Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Allora voglio essere L'articolo Meloni: “Noi abbassiamo le tasse, non siamo come i governi di sinistra”. Schlein: “Mente, alza le accise sulla benzina” proviene da Firenze Post. .com - Meloni: “Noi abbassiamo le tasse, non siamo come i governi di sinistra”. Schlein: “Mente, alza le accise sulla benzina” Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA – Scontrosulle. La Premier: “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini: è falso. Questo lo facevano idi, noi lelesanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Allora voglio essere L'articolo: “Noile, nondi”.: “le” proviene da Firenze Post.

