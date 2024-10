Panorama.it - L’intelligence? Si studia all’università…

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per Mario Caligiuri, presidente della Società italiana di intelligence (Socint), «affrontare le trasformazioni sempre più rapide che registriamo nelle nostre società contemporanee si rivela necessario per anticipare i fenomeni in modo da tentare di regolarli». E’ anche per questo motivo che la disciplina è da alcuni anni oggetto di studio universitario per formare gli esperti del domani. Che, secondo Caligiuri è già oggi Ordinario di pedagogia della comunicazione all’Università della Calabria, nel 2007 Caligiuri ideò il Master in intelligence, il primo attivato da un ateneo pubblico italiano, su suggerimenti fecondi del Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossiga, e divenuto, ormai, fucina della nuova generazione di esperti e un punto di riferimento obbligato nel settore.