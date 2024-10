Le lacrime in diretta del meteorologo, e la potenza travolgente dell’uragano Milton (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Le lacrime in diretta di un veterano della meteorologia testimoniano che siamo di fronte a qualcosa di mai visto. Il «volto» della newsletter di questa settimana non è sorridente o trionfante, ma piange perché spaventato dalla potenza fuori controllo dell’uragano Milton. John Morales, residente a Miami, è l’esperto di uragani dell’emittente NBC 6 South Florida e ha come immagine di copertina di X le climate stripes, che rappresentano l’aumento della temperatura globale. Linkiesta.it - Le lacrime in diretta del meteorologo, e la potenza travolgente dell’uragano Milton Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Leindi un veterano della meteorologia testimoniano che siamo di fronte a qualcosa di mai visto. Il «volto» della newsletter di questa settimana non è sorridente o trionfante, ma piange perché spaventato dallafuori controllo. John Morales, residente a Miami, è l’esperto di uragani dell’emittente NBC 6 South Florida e ha come immagine di copertina di X le climate stripes, che rappresentano l’aumento della temperatura globale.

