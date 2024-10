Infermiera accoltellata da un paziente, le reazioni: "Servono interventi concreti per la sicurezza degli operatori sanitari" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'aggressione subìta da un'Infermiera alla Casa della Comunità di Meldola, i sindacati intervengono per chiedere più sicurezza per gli operatori sanitari, con un rafforzamento della sorveglianza nelle strutture, l’installazione di adeguati sistemi di sicurezza e un potenziamento delle forze Forlitoday.it - Infermiera accoltellata da un paziente, le reazioni: "Servono interventi concreti per la sicurezza degli operatori sanitari" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'aggressione subìta da un'alla Casa della Comunità di Meldola, i sindacati intervengono per chiedere piùper gli, con un rafforzamento della sorveglianza nelle strutture, l’installazione di adeguati sistemi die un potenziamento delle forze

Sanità - Regione Lazio e Ordini Medici-Infermieri insieme per la sicurezza degli operatori - Con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, abbiamo riattivato i presidi di Polizia h24 negli ospedali pubblici della Capitale ed iniziative analoghe sono state portate anche nelle province. Roma, 26 settembre 2024 – La Regione Lazio, gli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri e degli Infermieri della provincia di Roma scendono in campo per la sicurezza dei professionisti sanitari. (Ilfaroonline.it)

Sicurezza degli operatori sanitari - incontro in Prefettura : "Presto linee guida per intervento delle Forze dell'Ordine" - Sono queste le parole con cui il presidente dellla Regione, Michele Emiliano. . Una riunione sul lavoro ordinario, non sugli episodi straordinari che pure si verificano". . “Ringrazio il prefetto Russo per avere convocato questo tavolo che mi ha consentito di parlare con tutti i prefetti della Puglia. (Baritoday.it)