I nuovi appuntamenti dell'Estate Romana dal 9 al 15 ottobre 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il programma degli eventi è disponibile su culture.roma.it, sui canali FB e IG @cultureroma, X cultureroma e con #CultureRoma #EstateRomana2024 e #AlfabetoMorante Ultima settimana di iniziative per l'Estate Romana 2024. Ancora tanti gli appuntamenti di teatro, musica, cinema, danza, incontri e laboratori per bambini e famiglie promossi dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale nell'ambito delle manifestazioni proposte dalle associazioni vincitrici dell'avviso pubblico biennale "Estate Romana 2023 -2024".

