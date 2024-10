Gioia Tauro, sequestrati 280 chili di cocaina purissima. Valore 40 milioni di euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ll blitz dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), in collaborazione con il Comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di finanza al porto Repubblica.it - Gioia Tauro, sequestrati 280 chili di cocaina purissima. Valore 40 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ll blitz dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), in collaborazione con il Comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di finanza al porto

Sequestrati 280 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro : le unità cinofile in azione – Video - In particolare, nel corso di un’attività di analisi operativa e di monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nell’area portuale, sono stati individuati alcuni container sospetti all’interno dei quali è stato scoperto il notevole quantitativo di sostanza stupefacente. . Il sequestro, ottenuto a seguito dell’azione operativa congiunta realizzata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sequestrati 280 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro - Il risultato conseguito è stato ottenuto avvalendosi delle apparecchiature scanner in dotazione ad ADM, nonchè ricorrendo all’infallibile ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro. -foto ufficio stampa Gdf-(ITALPRESS). L’attività repressiva condotta ha inferto un forte colpo ai sodalizi criminali che avrebbero beneficiato della ragguardevole fornitura ... (Ildenaro.it)

Maxi sequestro di droga al porto di Gioia Tauro - REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale di Reggio Calabria, in stretta sinergia e proficua collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha sequestrato presso il Porto di Gioia Tauro un ingente carico di 280 chilogrammi di cocaina purissima. mgg/ Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)