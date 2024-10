Gaza, raid uccide famiglia di 9 persone (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 7.00 Nove persone appartenenti alla stessa famiglia sono rimaste uccise in un bombardamento israeliano nel nord della Striscia di Gaza.Lo riferisce l'agenzia di stampa Wafa, precisando che i paramedici hanno recuperato i corpi e li hanno trasferiti all'ospedale battista di Gaza City. L'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Shujayea, e ha fatto seguito a una giornata di incessanti raid israeliani che hanno ucciso 43 persone in tutta Gaza, secondo le fonti mediche. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 7.00 Noveappartenenti alla stessasono rimaste uccise in un bombardamento israeliano nel nord della Striscia di.Lo riferisce l'agenzia di stampa Wafa, precisando che i paramedici hanno recuperato i corpi e li hanno trasferiti all'ospedale battista diCity. L'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Shujayea, e ha fatto seguito a una giornata di incessantiisraeliani che hanno ucciso 43in tutta, secondo le fonti mediche.

