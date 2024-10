Lanazione.it - Fiera, minorenne picchiato. “Controlli già massicci. Nessun potenziamento”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pontedera, 9 ottobre 2024 - “Non è previsto un potenziamenti deialla. Più di quelli che sono in atto, con polizia, carabinieri e polizia locale, volontari di Vab, Associazione nazionale carabinieri e Associazione nazionale della polizia di stato e i sei steward pagati dai proprietari delle attrazioni del luna park non ne possiamo mettere”. Lo dice l’assessore Alessandro Puccinelli al quale abbiamo chiesto di eventuali potenziamenti dei presidi di sicurezza dopo che sabato scorso, intorno alle 19, un ragazzodi origine extracomunitaria è stato colpito al volto con un tirapugni. Il ragazzo è stato ricoverato per essere sottoposto a un intervento chirurgico alla faccia.