Lettera43.it - Femminicidio a Caserta, donna di 24 anni strangolata dal marito davanti ai figli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ennesimo, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, in provincia di. Un uomo di 30di origini albanesi ha strangolato la moglie connazionale di 24 aaipiccoli. I fatti si sono verificati a San Felice a Cancello e i carabinieri hanno già fermato l’uomo. L’allarme lanciato dai vicini di casa Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato il 30enne a uccidere la coniuge, ma pare che la tragedia sia avvenuta al culmine di una lite. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le urla. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno trovato il killerall’ingresso dell’abitazione. «Era in stato confusionale», hanno riferito. La coppia aveva duedi quattro e sei. Articolo completo:di 24dalaidal blog Lettera43