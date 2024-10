Evade dai domiciliari e spara in piazza, arrestato nel palermitano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) TERMINI IMERESE (PALERMO) (ITALPRESS) – I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne, del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione. Unlimitednews.it - Evade dai domiciliari e spara in piazza, arrestato nel palermitano Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) TERMINI IMERESE (PALERMO) (ITALPRESS) – I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresticon braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne, del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione.

