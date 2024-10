Agi.it - Emessa una moneta per Coldiretti, la prima da 4 euro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - È dedicata a, la nuovacommemorativa da 4della Collezione Numismatica 2024 della Repubblica Italiana,dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si tratta del primo conio dal valore di 4mai realizzato in Italia. Nata per celebrare gli 80 anni dalla fondazione di- organizzazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, fondata nel 1944 - laè stata realizzata dall'artista incisore Emanuele Ferretti, in argento proof con tiratura limitata di 3.500 pezzi. Laè stato presentata in occasione della celebrazione degli 80 anni dida Francesco Soro, Amministratore Delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale di