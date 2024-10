Emergenza cinghiali a Vasto, la caccia selettiva viene prorogata fino al 23 gennaio 2025 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata prorogata fino al 23 gennaio del 2025 la caccia selettiva del cinghiale sul territorio comunale di Vasto. L’ordinanza sindacale n. 61 dell’8 ottobre 2024 prevede l’abbattimento di sessanta esemplari che saranno assegnati gratuitamente ai cacciatori che parteciperanno alle operazioni, il Chietitoday.it - Emergenza cinghiali a Vasto, la caccia selettiva viene prorogata fino al 23 gennaio 2025 Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stataal 23delladel cinghiale sul territorio comunale di. L’ordinanza sindacale n. 61 dell’8 ottobre 2024 prevede l’abbattimento di sessanta esemplari che saranno assegnati gratuitamente aitori che parteciperanno alle operazioni, il

