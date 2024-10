Lanazione.it - Droga sintetica ordinata online, spaccio ai rave party e alle feste. Aumentano i controlli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 9 ottobre 2024 – Laviene acquistata aiche si tengono più o meno segretamente in varie zone del paese. Nelle ultime settimane, a quanto emerge dricerche, molto gettonate sono state quelle che si sono tenute a Savona e San Miniato in Provincia di Pisa. Ma senza spostarsi troppo si può ordinare molto più comodamente su internet attrso un sito svizzero specializzato in varie tipologie di prodotti che viene individuato attrso particolari coordinate. Un acquisto semplice e ben coperto dunque che può poi essere effettuato anche dai giovanissimi abili frequentatori della rete. Viene poi immesso sul mercato e venduto a poche decine di euro. Su questo nuovo e molto pericoloso giro stanno indagando i carabinieri di Sarzana che l’altro pomeriggio hanno arrestato un giovane di 29 anni mentre stava cedendo un “francobollo“ di Lsd.