Danno erariale di 80.000 euro. Farina, ex sindaco di Teora: "Andrò fino in fondo per dimostrare la mia estraneità" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica continua a essere una priorità per le autorità competenti. In questo contesto, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l’illegalità nella Pubblica Amministrazione Avellinotoday.it - Danno erariale di 80.000 euro. Farina, ex sindaco di Teora: "Andrò fino in fondo per dimostrare la mia estraneità" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica continua a essere una priorità per le autorità competenti. In questo contesto, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l’illegalità nella Pubblica Amministrazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GdF Avellino - ex sindaco dell'Alta Irpinia responsabile di un danno erariale pari a 80.000 euro - Prosegue l’attività di contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione svolta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi - su delega... (Avellinotoday.it)

Guardia di Finanza - danno erariale : ex sindaco nei guai - Antonio Giuseppone – hanno svolto indagini che hanno consentito di notificare l’atto di citazione diretta in giudizio a un ex Sindaco di un Comune dell’Alta Irpinia, per il pagamento in favore dell’Amministrazione comunale e del Consorzio dei servizi sociali “Alta Irpinia” di circa 80. Le Fiamme Gialle della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi – su delega della Procura ... (Anteprima24.it)

Paziente paralizzata dopo l'epidurale - la Procura contabile contesta il danno erariale all'anestesista - La Procura contabile dell’Umbria ha citato in giudizio un medico anestesista contestandogli “il danno indiretto verificatosi per effetto della corresponsione del risarcimento del danno in via transattiva in favore” di una paziente rimasta invalida dopo i trattamenti “antalgici epidurali”. La... (Perugiatoday.it)