Clamoroso, Balotelli torna in serie A: ecco che squadra ha scelto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex attaccante di Inter, Milan ed ella Nazionale italiana, attualmente in forza alla squadra turca dell'Adana Demirspor, ha deciso di tornare nel campionato italiano Era il lontano dicembre del 2007 quando Mario Balotelli faceva il suo esordio in serie A con la maglia dell'Inter. Quel giovane attaccante dal fisico imponente, prodotto proprio del vivaio neroazzurro, prometteva di essere il "nuovo" che si affacciava nel panorama del calcio italiano, ma il talento messo in mostra in mostrar fin dalle prime uscite non è mai stato seguito dai giusti atteggiamenti in campo e soprattutto fuori dal campo ecco perchè il rimpianto di quella che poteva essere una carriera ancora più luminosa, resta grande. Le cosiddette "balotellate" sono entrate nel lessico comune, ma forse anche per Supermario è giunto il momento di mettere la testa a posto. Il grande ritorno di Mario Balotelli -Cityrumors.

