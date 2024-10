Che faccia di bronzola sinistra sulla consulta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quando era al Quirinale Ciampi nominò Flick, ex ministro dell’esecutivo Prodi. E Giuliano Amato ne è stato perfino il presidente. Allora però la sinistra non gridò allo scandalo. La colpa di Marini? Non essere dei loro. Laverita.info - Che faccia di bronzola sinistra sulla consulta Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quando era al Quirinale Ciampi nominò Flick, ex ministro dell’esecutivo Prodi. E Giuliano Amato ne è stato perfino il presidente. Allora però lanon gridò allo scandalo. La colpa di Marini? Non essere dei loro.

C.sinistra : Schlein - 'mediamo - ma se dobbiamo fare scelte come in Liguria le facciamo' - Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Noi mediamo. Se gli altri hanno problemi, questi diventano i nostri. E se dobbiamo fare scelte come in Liguria le facciamo". Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole. (Liberoquotidiano.it)

La faccia tosta della sinistra su TeleMeloni : in Rai Schlein e compagni se la suonano e se la cantano in radio - Altro che TeleMeloni: nel tempio Rai del politicamente corretto la sinistra discetta eccome Così, il tempio del politicamente corretto, recentemente aperto anche a Francesca Pascale chiamata a discettare sul valore della particella “anti” è salvo. Rai, altro che TeleMeloni: la faccia tosta di ... (Secoloditalia.it)

La Russa smaschera la doppia morale della sinistra : “Se facciamo l’elenco dei parenti…”. - “Se noi lo parcellizziamo troppo, è come una torta: è chiaro che poi dai una briciola a testa. Io credo che i risultati siano buoni, poi se mi dite c’è ancora molto da fare sulla qualità della vita, sui diritti, sul carovita, c’è tantissimo da fare. E l’Italia – ha ricordato il presidente del ... (Secoloditalia.it)