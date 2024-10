Casalino: “Smentisco di avere incarico per trattare con Grillo. Continuo a lavorare accanto a Conte” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La faida tra Conte e Grillo continua e si cercano pacificatori. Ma smentire una notizia è mandarla virale una seconda volta L'articolo Casalino: “Smentisco di avere incarico per trattare con Grillo. Continuo a lavorare accanto a Conte” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Casalino: “Smentisco di avere incarico per trattare con Grillo. Continuo a lavorare accanto a Conte” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La faida tracontinua e si cercano pacificatori. Ma smentire una notizia è mandarla virale una seconda volta L'articolo: “dipercon” proviene da Il Difforme.

