Calcio a 5 Serie C1 e C2 2024 2025 risultati e marcatori della 2^ giornata

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In C1 Pietralacroce vince il derby sul Cerreto d’Esi, sconfitta per il Chiaravalle. In C2 il Castelbellino vince a Falconara ed è a punteggio pieno. Vola il Real Fabriano nel derby contro l’Uroboro, le cingolane Avenale e Polisportiva Victoria ancora a 0 VALLESINA, 9 ottobre– In archivio la secondadiC1 e C2 dia 5. Tra i tre gironi che seguiamo sono 9 le squadre ancora a punteggio pieno, di cui quattroprovincia di Ancona.Andiamo a scoprire insieme tutte le emozioni di questo weekend appena concluso.C1 InC1 il Pietralacroce è tra le quattro squadre a punteggio pieno, insieme a Fermana, Tre Torri Sarnano e Bayer Cappuccini. I dorici, infatti, hanno vinto il derby contro il Cerreto d’Esi per 4-1 con le reti di Campofredano, Gasparroni, Giordani e Storari; per gli ospiti ha segnato Cinconze.