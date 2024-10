Bonelli (Avs): "Giorgetti conferma che Italia è in economia di guerra" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "Le ultime dichiarazioni del ministro Giorgetti durante la sua audizione in commissione Bilancio dimostrano ciò che denunciamo da tempo, ovvero che l'economia del nostro Paese si è trasformata in un'economia di guerra a causa dei conflitti in corso e con il governo Meloni che, negli ultimi mesi, ha fatto ingenti investimenti in armi". A dichiararlo è il portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "Inoltre Giorgetti ammette esplicitamente che le previsioni del governo sul piano strutturale di bilancio sono totalmente errate. Il governo Meloni sta condannando l'Italia a una manovra lacrime e sangue, operando tagli lineari alla spesa. Tutto questo mentre il nostro sistema sanitario nazionale arranca e molti Italiani scelgono di non curarsi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Bonelli (Avs): "Giorgetti conferma che Italia è in economia di guerra" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "Le ultime dichiarazioni del ministrodurante la sua audizione in commissione Bilancio dimostrano ciò che denunciamo da tempo, ovvero che l'del nostro Paese si è trasformata in un'dia causa dei conflitti in corso e con il governo Meloni che, negli ultimi mesi, ha fatto ingenti investimenti in armi". A dichiararlo è il portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo, che prosegue: "Inoltreammette esplicitamente che le previsioni del governo sul piano strutturale di bilancio sono totalmente errate. Il governo Meloni sta condannando l'a una manovra lacrime e sangue, operando tagli lineari alla spesa. Tutto questo mentre il nostro sistema sanitario nazionale arranca e moltini scelgono di non curarsi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Revisione catastale dopo il Suberbonus, controlli e sanzioni: quando possono scattare e per chi - Una revisione catastale per chi ha fatto i lavori con il Superbonus. Ci sta ragionando il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Chi, grazie ai super incentivi, ha reso ... (ilmessaggero.it)

'15 mn people to be hit by bonus measure' says Bonelli - Green and Left Alliance (AVS) MP Angelo Bonelli, the spokesperson for Green Europe, said on Wednesday that the government would be taxing 15 million people after Economy Minister Giancarlo Giorgetti a ... (ansa.it)

Consulta, ottava fumata nera in Parlamento per elezione di un giudice. Cosa sta succedendo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consulta, ottava fumata nera in Parlamento per elezione di un giudice. Cosa sta succedendo ... (tg24.sky.it)