Avanti con i lavori del nuovo terminal crociere nel porto di Bari, l'edificio prende forma: completato il solaio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) prende forma l'edificio del nuovo terminal crociere nel porto di Bari. In questi giorni, con l'ultimo getto del solaio, si è completato un altro step dei lavori di realizzazione della struttura, che avrà un'estensione di circa 3mila metri quadri.Una struttura "all'avanguardia" e versatile Baritoday.it - Avanti con i lavori del nuovo terminal crociere nel porto di Bari, l'edificio prende forma: completato il solaio Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)l'delneldi. In questi giorni, con l'ultimo getto del, si èun altro step deidi realizzazione della struttura, che avrà un'estensione di circa 3mila metri quadri.Una struttura "all'avanguardia" e versatile

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo asfalto sulla Pedemontana - i lavori per una settimana durante la notte - Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato, i lavori si svolgeranno nelle ore. A Fiorano hanno preso il via, lunedì 7 ottobre, i lavori di manutenzione stradale lungo la strada provinciale 467 Pedemontana nel tratto da Fiorano a Pozza di Maranello. (Modenatoday.it)

Quarto ponte e nuovo svincolo : tempi - fasi e costo dei lavori - Il nuovo quarto ponte di Lecco sarà a due corsie. Dalle prime fughe in avanti al via libera di lunedì 7 ottobre di... Acqua sotto i ponti n'è passata parecchia, ma il progetto messo sul tavolo dei vari enti coinvolti dovrebbe aver definitivamente spazzato via dal campo dubbi e incertezze. Detto... (Leccotoday.it)

Narni - proseguono i lavori per la costruzione del nuovo asilo comunale - Proseguono a Narni Scalo i lavori riguardanti la costruzione del nuovo asilo e della nuova mensa scolastica. La struttura sta sorgendo nel giardino interno della scuola “Luigi Valli”, a pochi metri dalla preziosa vegetazione dell'attiguo Parco dei Pini. I lavori, finanziati per 3,4 milioni di... (Ternitoday.it)