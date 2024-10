Quotidiano.net - Autonomia differenziata, il capo dei medici: “L’Autonomia aumenterà le disuguaglianze tra nord e sud”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Presidente Filippo Anelli, il Sistema sanitario nazionale è gravemente malato. Nel 2023 le famiglie hanno visto un aumento della spesa sanitaria del 10%. “Le cause derivano da una catena di problemi – risponde il presidente Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e degli odontoiatri) –. Si parte dalle liste d’attesa, passando per la maggiore richiesta di salute correlato al post Covid, alle prestazioni non erogate accumulate nella pandemia, fino all’aumento dell’età media che porta alla crescita delle polipatologie. I cittadini non sono più soddisfatti del Ssn e questo è un guaio, perché si cercano soluzioni alternative come la sanità privata, la rinuncia alle terapie e le cure all’estero”. Che futuro si prospetta per la Sanità italiana? “Se 4,5 milioni di persone non si curano più, il sistema è a un passo dalla deflagrazione”.