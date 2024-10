’Astronave Terra. Cambiamento climatico visto dallo spazio’ (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il contributo dei satelliti alla conoscenza del Cambiamento climatico in atto sarà analizzato nel primo di una serie di incontri organizzati dall’Università di Siena. ’Astronave Terra. Il Cambiamento climatico visto dallo spazio’ si tiene oggi alle 17 presso la sezione di Fisica del Dipartimento di Scienze della Terra in via Roma 56. La conferenza si inserisce negli eventi della Settimana mondiale dello spazio promossa dall’Unesco. L’8 novembre gli appuntamenti ’A spasso per il Sistema solare’ e ’Dalla luna a Saturno’: poi l’incontro ’Scienza e fantascienza. Scenari futuri’ il 5 dicembre. Lanazione.it - ’Astronave Terra. Cambiamento climatico visto dallo spazio’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il contributo dei satelliti alla conoscenza delin atto sarà analizzato nel primo di una serie di incontri organizzati dall’Università di Siena.. Ilsi tiene oggi alle 17 presso la sezione di Fisica del Dipartimento di Scienze dellain via Roma 56. La conferenza si inserisce negli eventi della Settimana mondiale dello spazio promossa dall’Unesco. L’8 novembre gli appuntamenti ’A spasso per il Sistema solare’ e ’Dalla luna a Saturno’: poi l’incontro ’Scienza e fantascienza. Scenari futuri’ il 5 dicembre.

Il mare e il cambiamento climatico : a Palermo il congresso Ciesm con il Principe Alberto e 400 ricercatori da tutto il mondo - L'assise si concentrerà su sfide cruciali per il Mediterraneo e il Mar Nero,. . Sarà il principe Alberto II di Monaco ad inaugurare lunedì 14 ottobre a Palermo, alla presenza di oltre 400 ricercatori, oltre a numerose autorità ed ai rappresentanti della società civile provenienti dai 23 Stati ... (Gazzettadelsud.it)

Cambiamento climatico - Mattarella a Coldiretti : “Non bisogna avere paura del nuovo - occorrono ricette aggiornate” - Ribaltando l’immagine, non serve vino vecchio né in otri né in tempi nuovi. . Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli 80 anni di Coldiretti, celebrati a Roma al Teatro Eliseo. “Se avessero avuto lo sguardo rivolto all’indietro i Padri della Repubblica, i Padri della ... (Ilfattoquotidiano.it)

Emergenza e pronto soccorso - il medico Daniele Coen : “Dobbiamo prepararci alle conseguenze del cambiamento climatico” - Purtroppo solo in pochissime regioni sono stati attivati ambulatori dedicati agli STP, e di conseguenza gli unici servizi in grado di fornire assistenza e cure sono i consultori famigliari e i Pronto Soccorso. Questo avrebbe richiesto interventi capillari di in-formazione e ripetute esercitazioni. ... (Ilfattoquotidiano.it)