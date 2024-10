Altro che Pink Floyd: è il campo largo unito all'Ariston la vera sfida per Carlo Conti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa settimana Carlo Conti ha dichiarato di sognare per il suo Festival di Sanremo in programma a febbraio su Rai 1 una storica reunion dei Pink Floyd sul palco dell’Ariston. Indirettamente, David Gilmour ha già risposto: intervistato dal Guardian solo qualche giorno dopo le dichiarazioni del presentatore e direttore artistico di Sanremo 2025, Gilmour ha dichiarato che mai e poi mai risuonerà più sullo stesso palco con Roger Waters a causa del suo sostegno attivo a “dittatori genocidi e autocratici come Putin e Maduro”. Incassata l’indisponibilità da parte della band britannica – e dopo aver valutato anche l’opportunità di far incontrare sul palco dell’Ariston solo Roger Waters con Putin e Maduro – Carlo Conti ha proposto il colpaccio: la reunion dei Beatles. Ilfoglio.it - Altro che Pink Floyd: è il campo largo unito all'Ariston la vera sfida per Carlo Conti Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa settimanaha dichiarato di sognare per il suo Festival di Sanremo in programma a febbraio su Rai 1 una storica reunion deisul palco dell’. Indirettamente, David Gilmour ha già risposto: intervistato dal Guardian solo qualche giorno dopo le dichiarazioni del presentatore e direttore artistico di Sanremo 2025, Gilmour ha dichiarato che mai e poi mai risuonerà più sullo stesso palco con Roger Waters a causa del suo sostegno attivo a “dittatori genocidi e autocratici come Putin e Maduro”. Incassata l’indisponibilità da parte della band britannica – e dopo aver valutato anche l’opportunità di far incontrare sul palco dell’solo Roger Waters con Putin e Maduro –ha proposto il colpaccio: la reunion dei Beatles.

All'osservazione da parte di un capostruttura Rai che due membri dei leggendari Fab Four sono morti, Conti ha proposto di invitare sul palco dell'Ariston Paul McCartney e Ringo Starr, e di ammazzarli in diretta su Rai 1: a quel punto, tecnicamente, si tratterebbe comunque di una reunion. Trattative ...

