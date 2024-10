Unirai: “Riaprire immediatamente le trattative per la regolarizzazione di tutti i precari” (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – Riaprire immediatamente le trattative per la regolarizzazione di tutti i colleghi giornalisti che operano nei programmi, inquadrati con contratti a partita iva, riconoscere loro il contratto che meritano dopo anni di attese e promesse e allo stesso tempo garantire il giusto contratto anche a chi, da dipendente, svolge attività giornalistica da professionista. Lo chiede il sindacato Unirai, che ha organizzato un presidio in programma mercoledì 16 ottobre dalle ore 11 sotto la sede di Viale Mazzini a Roma. “Sono tutti invitati. Non c’è più tempo da perdere”, si legge in una breve nota. L'articolo Unirai: “Riaprire immediatamente le trattative per la regolarizzazione di tutti i precari” L'Opinionista. Lopinionista.it - Unirai: “Riaprire immediatamente le trattative per la regolarizzazione di tutti i precari” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA –leper ladii colleghi giornalisti che operano nei programmi, inquadrati con contratti a partita iva, riconoscere loro il contratto che meritano dopo anni di attese e promesse e allo stesso tempo garantire il giusto contratto anche a chi, da dipendente, svolge attività giornalistica da professionista. Lo chiede il sindacato, che ha organizzato un presidio in programma mercoledì 16 ottobre dalle ore 11 sotto la sede di Viale Mazzini a Roma. “Sonoinvitati. Non c’è più tempo da perdere”, si legge in una breve nota. L'articolo: “leper ladi” L'Opinionista.

Milan in crisi, Fonseca sotto accusa - Il Milan di Paulo Fonseca, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, si trova nuovamente in una situazione critica. La partita, che avrebbe dovuto segnare un passo positivo per i rossoneri in Serie A, s ... (informazione.it)

Schianto fra tir ed esplosioni in A26, autostrada riaperta alle 9. A7, mattinata di code tra Genova Ovest e Busalla - Genova – Disagi si sono registrati sino alle 9 sull’autostrada A26, dove poco prima delle 23 di ieri sera 3 mezzi pesanti si sono scontrati e sono esplosi incendiandosi (qui la notizia e il video). (ilsecoloxix.it)

Merce contraffatta dalla Puglia all’Abruzzo: sequestrati 320 mila articoli - Le fiamme gialle hanno stroncato un traffico di merce contraffatta che partiva dalla Puglia si riversava nei negozi d’Abruzzo: migliaia di prodotti non sicuri sequestrati a Bari e Pescara. PESCARA – M ... (ilmartino.it)