Spazionapoli.it - Ultime notizie Napoli, incredibile “accusa” dalla Scozia: c’entra McTominay

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il giornalista di Scottish Sun, Gareth Law, ha parlato del centrocampista della SSC, Scott: le sue parole sull’ex Manchester United destano scalpore. Prima parte di stagione da incorniciare per il, che arriva alla seconda sosta di stagione per le Nazionali con il primo in classifica, in solitaria. Uno scenario davvero impensabile appena qualche mese fa, quando la piazza partenopea doveva fare ancora i conti con le scorie della stagione disastrosa dello scorso anno. Antonio Conte è riuscito, in poco tempo, a dare nuovamente entusiasmo all’ambiente, pur nella consapevolezza che bisogna restare con i piedi piantati per terra, al fine di evitare ogni possibile distrazione dannosa. Ma sono tanti i segnali positivi che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sta raccogliendo in queste prime uscite stagionali: in prima fila, c’è sicuramente Scott