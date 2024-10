Ucraina, battaglia a Toretsk: scontri all’ultimo sangue casa per casa (Di martedì 8 ottobre 2024) La città di Toretsk, situata nella regione di Donetsk in Ucraina è diventata il più recente teatro di una delle più accese battaglie tra le forze russe e ucraine. Questa città rappresenta un obiettivo strategico per l’esercito russo, che da giugno 2024 sta cercando di conquistare varie località dell’oblast di Donetsk, intensificando gli attacchi nella zona per ampliare il controllo nel Donbass. Le truppe russe sono entrate nelle periferie orientali di Toretsk, spingendo i combattimenti all’interno della città stessa. Secondo le dichiarazioni dell’esercito ucraino, ogni ingresso di edificio è diventato il campo di battaglia di scontri violenti e incessanti. La portavoce militare Ucraina Anastasia Bobovnikova ha confermato che la situazione è estremamente instabile, con posizioni militari che cambiano frequentemente a causa dei continui contrattacchi ucraini. Velvetmag.it - Ucraina, battaglia a Toretsk: scontri all’ultimo sangue casa per casa Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La città di, situata nella regione di Donetsk inè diventata il più recente teatro di una delle più accese battaglie tra le forze russe e ucraine. Questa città rappresenta un obiettivo strategico per l’esercito russo, che da giugno 2024 sta cercando di conquistare varie località dell’oblast di Donetsk, intensificando gli attacchi nella zona per ampliare il controllo nel Donbass. Le truppe russe sono entrate nelle periferie orientali di, spingendo i combattimenti all’interno della città stessa. Secondo le dichiarazioni dell’esercito ucraino, ogni ingresso di edificio è diventato il campo didiviolenti e incessanti. La portavoce militareAnastasia Bobovnikova ha confermato che la situazione è estremamente instabile, con posizioni militari che cambiano frequentemente a causa dei continui contrattacchi ucraini.

Ucraina - colpita nave civile a Odessa. I russi avanzano a Toretsk - La guerra in Ucraina. La Russia ha attaccato il porto di Odessa con missili balistici. È il secondo attacco contro una nave civile negli ultimi giorni. Servizio di Fabio Bolzetta The post Ucraina, colpita nave civile a Odessa. I russi avanzano a Toretsk first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Ucraina - nel Donbass le truppe russe avanzano su a Toretsk. Kamala Harris : “Se eletta - non incontrerò Putin”. - La portavoce dei militari ucraini del fronte est, Anastasia Bobvnikova ha confermato ai media ucraini che le truppe russe sono entrate nella periferia orientale della città di Toretsk, nella regione di Donetsk , dove sono in corso pesanti combattimenti. Permettere a Kiev di lanciare missili a lungo ... (Ilfattoquotidiano.it)