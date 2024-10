Anteprima24.it - Torre del Greco, grande attesa per la “Notte Sacra”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidelè pronta per la quarta edizione di2024, la kermesse ricca di eventi culturali tra musica, arte e preghiera sulle orme di San Vincenzo Romano, nel cuore della città corallina da venerdì 11 a lunedì 14 ottobre 2024. Intenso il calendario di appuntamenti. La manifestazione che vuole ricordare il Parroco Santo, canonizzato il 14 ottobre del 2018 in Piazza San Pietro da Papa Francesco, sarà scandita dal continuo riferimento a “lu prevete faticatore”. Cuore dell’evento le notti di sabato 12 e domenica 13 ottobre, Piazza Santa Croce accoglierà i suoni e le melodie popolari con “Ladelle Radici”: festival di ritmi e suoni del Sud, con la presenza di artisti nazionali come Tony Esposito, Giancarlo Paglialunga dell’Orchestra Popolare de Ladella Taranta ed Etnica Ditirambo & Friends (12 ottobre ore 22.00).