Torre Annunziata, scavi clandestini verso la Villa di Poppea: falegname denunciato (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scavo clandestino sarebbe stato realizzato per trafugare reperti nella Villa di Poppea del sito di Oplontis a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Uno scavo clandestino verosimilmente realizzato per trafugare reperti nella Villa di Poppea del sito di Oplontis a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stato scoperto dai carabinieri che hanno denunciato

I militari del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata, insieme con il supporto dei colleghi della sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica oplontina, specializzata nel contrasto dei reati contro il patrimonio culturale, hanno effettuato un blitz in una cantina

Una dimora magnifica, ricca di mosaici, affreschi e statue. Gli scavi clandestini erano in atto da tempo, a 50 metri dall'ingresso del sito archeologico di Oplontis, l'antica Torre Annunziata. che gli archeologi attribuiscono a Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone.

A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Durante le operazioni, effettuate anche con il supporto dei Vigili del Fuoco, i carabinieri hanno rinvenuto 3 tunnel, parzialmente franati ma utilizzabili, tutti convergenti in direzione del vicino sito