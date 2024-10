Sparatoria Crotone, c’è un video che mostra il pestaggio del poliziotto dopo la morte di Francesco Chimirri (Di martedì 8 ottobre 2024) In un video diffuso in rete è stato ripreso il pestaggio di G. S., il poliziotto 37enne accusato di omicidio per aver estratto la pistola d’ordinanza fuori servizio e aver ucciso uno dei presunti aggressori, Francesco Chimirri, 44 anni. Nel breve filmato si vede l'agente a terra, ferito, mentre due persone lo prendono a calci con violenza. A un certo punto una di queste gli punta contro un pistola e sembrerebbe sparare mancandolo. Fanpage.it - Sparatoria Crotone, c’è un video che mostra il pestaggio del poliziotto dopo la morte di Francesco Chimirri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In undiffuso in rete è stato ripreso ildi G. S., il37enne accusato di omicidio per aver estratto la pistola d’ordinanza fuori servizio e aver ucciso uno dei presunti aggressori,, 44 anni. Nel breve filmato si vede l'agente a terra, ferito, mentre due persone lo prendono a calci con violenza. A un certo punto una di queste gli punta contro un pistola e sembrerebbe sparare mancandolo.

