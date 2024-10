“Siete impazziti?”. Grande Fratello, lo scherzo finisce male: Non è la Rai furiose (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scherzo non è stato troppo gradito e nella casa del Grande Fratello si scatena il panico, protagonisti ai danni delle ‘Non è la Rai’, Michael Castorino e Lorenzo Spolverato. Quella di ieri, 7 ottobre, è stata una puntata molto ricca di spunti ed emozioni in cui protagonista assoluto è stato Enzo Paolo Turchi. Il ballerino ha ritrovato la moglie Carmen Russo nella casa ma un ghigno di stizza sul suo viso aveva insospettito Signorini che non si era fatto sfuggire l’occasione. >> “Dopo quello che abbiamo visto, chiusura subito”. Grande Fratello, polemiche dopo l’ultima puntata “Non ci aspettavamo questa tua reazione all’arrivo di Carmen. Sembravate due persone in crisi, l’hai accolta con una certa freddezza”, ha detto il conduttore. Parole davanti alle quali era arrivata la risposta di Enzo Paolo Turchi che ha sollevato dubbi ed agitato i fan. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lonon è stato troppo gradito e nella casa delsi scatena il panico, protagonisti ai danni delle ‘Non è la Rai’, Michael Castorino e Lorenzo Spolverato. Quella di ieri, 7 ottobre, è stata una puntata molto ricca di spunti ed emozioni in cui protagonista assoluto è stato Enzo Paolo Turchi. Il ballerino ha ritrovato la moglie Carmen Russo nella casa ma un ghigno di stizza sul suo viso aveva insospettito Signorini che non si era fatto sfuggire l’occasione. >> “Dopo quello che abbiamo visto, chiusura subito”., polemiche dopo l’ultima puntata “Non ci aspettavamo questa tua reazione all’arrivo di Carmen. Sembravate due persone in crisi, l’hai accolta con una certa freddezza”, ha detto il conduttore. Parole davanti alle quali era arrivata la risposta di Enzo Paolo Turchi che ha sollevato dubbi ed agitato i fan.

Alda D’Eusanio contro Signorini e Grande Fratello : “Cacciata in pantofole” - Chi l’ha detto che non posso tritarlo a testa in giù? Un po’ di sangue agli occhi gli fa bene“. “Espulsa dalla casa del GF in pigiama e pantofole” Alda D’Eusanio a #LVB pic. Io ho detto una chiacchiera che non dovevo dire, però non ho fatto niente di così grave, non ho bestemmiato, nulla che ... (Biccy.it)

Grande Fratello - Helena non la racconta giusta : smascherata da un ex gieffino - Forse vogliono accaparrarsi delle fanpage e assicurarsi dei blocchi in puntata. Helena ha davvero un fidanzato che la attende fuori dalla porta rossa al termine della sua avventura? La modella in Casa continua a viversi l’esperienza da single senza esporsi sui sentimenti e sulla sua vita privata. ... (361magazine.com)

Grande Fratello - Javier deluso : “Poteva dirmela questa cosa” - . E mi sono aperto molto, gli ho raccontato anche la mia storia. Lei non ha colpe è stato naturalmente così”. Il giovane inquilino è rimasto deluso dal comportamento dell’amico Lorenzo. A me Lorenzo in quel discorso mi aveva ribadito che tra di loro c’è un’amicizia, mi è dispiaciuto che mi abbia ... (361magazine.com)